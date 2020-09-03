Президент Белоруссии Александр Лукашенко может запустить процессы, которые приведут к позорной отставке канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом 3 сентября в своем telegram-канале «Политджойстик» написал политтехнолог Марат Баширов

«Никакого отравления Навального не было». Лукашенко заявил о перехвате разговора Варшавы с Берлином © РИА Новости, Александр Астафьев | Перейти в фотобанк Михаилом Мишустиным заявил, что белорусские спецслужбы перехватили разговор «Варшавы и Берлина», из которого следует, что история с отравлением Навального — фальсификация. Запись этого разговора Лукашенко пообещал передать в ФСБ.

«Был ли это разговор Меркель и президента Польши Дуды? Если да и есть аудиозапись, и ее обнародуют, и из контекста разговора станет четко понятно, что или Меркель ввели в заблуждение, или она сама приняла в этом участие, то встанет вопрос об отставке канцлера Германии», — считает Баширов.

Согласно заявлению Кабмина Германии 2 сентября, специалисты лаборатории бундесвера установили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен субстанцией группы отравляющих боевых веществ «Новичок».

Правительство ФРГ заявило, что свяжется с ЕС, НАТО и ОЗХО для обсуждения ситуации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про «отравление» Навального «Новичком», у России нет таких данных.

В МИД РФ, комментируя заявление немецкого Кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

Что стало его причиной, пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз — отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.