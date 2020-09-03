Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности беседы представителей властей Польши и Германии, в которой стороны договорились обвинить Россию в «отравлении» оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет Интерфакс 3 сентября

По его словам, разговор состоялся до недавнего заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Навального ядом «Новичок».

«Мы перехватили интересный разговор, который — я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ, отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было», — сказал Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По словам белорусского лидера, эту фальсификацию затеяли для того, «чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси».

«Северный поток-2», Белоруссия и пандемия – главные темы западных СМИ © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Кабмин Германии 2 сентября заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был «отравлен» субстанцией группы отравляющих боевых веществ «Новичок».

Правительство ФРГ заявило, что свяжется с ЕС, НАТО и ОЗХО для обсуждения ситуации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про «отравление» Навального «Новичком», у России нет таких данных.

В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

Что стало его причиной пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз — отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.