Отмечается, что Лион прибыл в Умань, чтобы ознакомиться с подготовкой города и области накануне празднования еврейского нового года. Он встретился с руководством города, области, местной Нацполиции, ГСЧС, а также с представителями Брацлавского хасидизма.
«Важно координироваться с местным руководством, чтобы предотвратить вспышки COVID-19 в городе. Я обратился с просьбой ко всем официальным лицам. Я встретился с ними, чтобы сделать все возможное для уменьшения напряжения в городе, и во избежание дальнейших актов антисемитизма», — сказал Лион.
Ранее стало известно, что в Умани произошел конфликт между местными жителями и паломниками. Пострадавшим оказался израильтянин, имеющий вид на жительство на Украине.
Причина конфликта пока неизвестна. В еврейской общине утверждают, что, пока один из паломников покупал продукты, на второго напали четверо неизвестных и разбили ему нос. Полиция расследует произошедшее.
Правительства Украины и Израиля призвали паломников-хасидов воздержаться от посещения Умани в этом году во время празднования иудейского Нового года (Рош ха-Шана). Украинский Кабмин решил ограничить иностранцам посещение города, куда ежегодно съезжаются паломники в период празднования Рош ха-Шана, которое в этом году проходит с 23 сентября по 4 октября.