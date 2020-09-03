Посол Израиля в Украине Джоэл Лион обратился к украинским властям с просьбой принять меры, чтобы избежать напряженной ситуации в Умани и предотвратить случаи антисемитизма. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба посольства Израиля на Украине в Facebook

Премьер Израиля создал комиссию для изучения возможности паломничества в Умань во время пандемии © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Важно координироваться с местным руководством, чтобы предотвратить вспышки COVID-19 в городе. Я обратился с просьбой ко всем официальным лицам. Я встретился с ними, чтобы сделать все возможное для уменьшения напряжения в городе, и во избежание дальнейших актов антисемитизма», — сказал Лион.

Ранее стало известно, что в Умани произошел конфликт между местными жителями и паломниками. Пострадавшим оказался израильтянин, имеющий вид на жительство на Украине.

Причина конфликта пока неизвестна. В еврейской общине утверждают, что, пока один из паломников покупал продукты, на второго напали четверо неизвестных и разбили ему нос. Полиция расследует произошедшее.

Правительства Украины и Израиля призвали паломников-хасидов воздержаться от посещения Умани в этом году во время празднования иудейского Нового года (Рош ха-Шана). Украинский Кабмин решил ограничить иностранцам посещение города, куда ежегодно съезжаются паломники в период празднования Рош ха-Шана, которое в этом году проходит с 23 сентября по 4 октября.