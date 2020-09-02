Донбасс не стал частью РФ по примеру Крыма по многим причинам. Но время упущено, и сегодня уже нельзя решить проблему Донбасса так же, как ее можно было решить в 2014 году. Об этом рассказал глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай в недавнем интервью Диане Кади

Андрей Пургин о партии Донбасса: Мы встречаемся с единомышленниками, но офиса и ячеек у нас пока нет © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Тем не менее, подчеркнул Бородай, к российской власти не может быть существенных претензий из-за того, что она не решилась на этот шаг, поскольку она столкнулась с давлением со стороны западных стран, с множеством угроз и множеством рисков.

Он добавил, что прежде чем выступать с критикой народных республик Донбасса, нужно понимать, что эти образования с самого начала должны были стать временными конструкциями, но они просуществовали дольше, чем планировалось.