«Ее в 2014 году можно было решить. И мог быть наш и Мариуполь, и Одесса, и Харьков, и многие другие города. Но для этого нужна была государственная воля со стороны Российской Федерации», — пояснил политик.
Тем не менее, подчеркнул Бородай, к российской власти не может быть существенных претензий из-за того, что она не решилась на этот шаг, поскольку она столкнулась с давлением со стороны западных стран, с множеством угроз и множеством рисков.
Он добавил, что прежде чем выступать с критикой народных республик Донбасса, нужно понимать, что эти образования с самого начала должны были стать временными конструкциями, но они просуществовали дольше, чем планировалось.