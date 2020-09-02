Минобороны Украины представило новые эмблемы ряда родов войск и армейских служб, в том числе частей радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Вооруженных сил. Презентация состоялась 1 сентября на онлайн-брифинге, который транслировался в YouTube

До этого момента символика украинских борцов с радиоэлектронной угрозой представляла собой круг, в котором был изображен кулак, сжимающий две молнии. Теперь от кулака на эмблеме избавились, оставив только молнию. Нефартовая эмблема: Лауреаты премии Геббельса против военных бюрократов © Прес-центр штабу АТО | Прес-центр штабу АТО | Перейти в фотобанк

В министерстве пояснили, что данная символика была изменена по двум причинам. Предыдущая версия эмблемы якобы плохо «читалась», кроме того, она «несла в себе черты, характерные для символики частей российской армии». Эмблема российских Войск радиоэлектронной борьбы включает в себя изображение земного шара (символ единства), на фоне которого рука в латах (символ защиты) сжимает молнии (символ силы и борьбы).

Также претерпели изменения эмблемы и других родов войск и служб. Например, символом украинских морпехов стал якорь с перекрещивающимися мушкетами и наложенным сверху мечом гетмана Сагайдачного. Также свою эмблему впервые получила армейская авиация — окрыленное острие копья. Отмечается, что авторов символа вдохновила американская поговорка, согласно которой армейская авиация — это длинная рука пехоты. В данном случае, в качестве «руки пехоты» выступает копье.