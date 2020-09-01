Полиция Киева освободила бизнесмена, которого похитили в конце августа и требовали 2 млн долларов выкупа. Об этом 1 сентября рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко, передает пресс-служба МВД

Украинский депутат похитил семью иностранцев и держал их у себя в подвале © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Следствие установило, что 21 августа под предлогом просмотра объекта недвижимости за пределами Киева злоумышленники встретились с 48-летним предпринимателем в центре столицы, усадили его в машину и похитили. По словам Крищенко, потерпевший пытался убежать. Он выпрыгнул со второго этажа и сломал обе ноги. При этом его все равно успели схватить похитители и продолжили удерживать еще неделю.

В ходе спецоперации шесть участников преступной группы задержали и освободили потерпевшего. С травмами различной степени тяжести он был доставлен в больницу.

Во время обысков у фигурантов изъяли 12 ручных гранатометов, 28 гранат различных систем, более 5 тыс. патронов, автоматическое оружие, пистолеты, а также запалы и 400 граммов тротила.