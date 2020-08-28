На нефтеперерабатывающем заводе в Одессе произошел взрыв и пожар. Об этом в пятницу, 28 августа, сообщило местное издание «Думская»

О сильном взрыве на территории завода сообщили жители одесского микрорайона Шкодова Гора.

Один человек погиб и трое пострадали из-за взрыва в общежитии военного полигона под Черниговом © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

По данным спасателей, после взрыва на подстанции вокруг нее загорелась сухая трава и мусор. В 00:48 огонь был ликвидирован. Специалисты обесточили подстанцию, выпустили дым и охладили помещение. Пострадавших и погибших нет.