В конце июля в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК». Позже издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщило, что задержание россиян в Белоруссии было провокацией спецслужб Украины.
Кроме того, в августе сотрудники ФСБ России помешали Службе безопасности Украины (СБУ) похитить одного из лидеров ополчения Донбасса и вывезти его на Украину.
«События, когда в Белоруссии задерживали людей, которых туда специально заманили, и когда пытались вывезти из России одного из лидеров ополчения, действительно между собой связаны, и, с моей точки зрения, представляли собой одну и ту же операцию», — заявил Ищенко.
При этом он не считает частью этой операции присутствие в Барнауле военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения, которого ФСБ задержала по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.