Задержание 33 россиян в Белоруссии и попытка похищения одного из лидеров ополчения Донбасса в России являются частями одной и той же операции украинских спецслужб. Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко сказал в интервью изданию Украина.ру

«Это фейк»: СБУ отрицает причастность к попытке похищения из России одного из лидеров ополчения Донбасса © из открытых источников

Кроме того, в августе сотрудники ФСБ России помешали Службе безопасности Украины (СБУ) похитить одного из лидеров ополчения Донбасса и вывезти его на Украину.

«События, когда в Белоруссии задерживали людей, которых туда специально заманили, и когда пытались вывезти из России одного из лидеров ополчения, действительно между собой связаны, и, с моей точки зрения, представляли собой одну и ту же операцию», — заявил Ищенко.

При этом он не считает частью этой операции присутствие в Барнауле военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения, которого ФСБ задержала по подозрению в шпионаже в пользу Украины.

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