Белорусский политолог Всеволод Шимов считает, что Координационный совет оппозиции в Белоруссии станет генштабом протестов, при этом власти не будут «жестить» в отношении него, так как заинтересованы в контактах с Западом. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Эксперт: Координационный совет в Белоруссии — козырь в кармане Запада © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии завела по этому факту дело по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности страны.

«Думаю, что этот самозваный совет действительно станет генеральным штабом протестов и его поддержит Запад… Единственная угроза для штаба заключается в том, что его могут "закрыть", обвинив в попытке государственного переворота, и [президент Александр] Лукашенко уже озвучил эту угрозу», — сказал Шимов.

При этом он считает, что власти «жестить» не будут, так как Лукашенко намерен продолжить политику многовекторного маневрирования и сохранять контакты с Западом, чему не поспособствуют посадки публичных оппозиционеров.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.