Если бывший секретарь Совета по национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов хочет отбить у России Крым, ему никто не мешает это делать. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Гаспарян оценил вероятность отправки российских войск в Белоруссию © Скриншот из видео Украина.ру Владимира Зеленского есть все возможности для наступления на Крым, а также выразил готовность помочь Зеленскому в реализации наступления.

Эксперт отметил, что подобные выпады Турчинова уже никого не удивляют, поскольку он постоянно выступает с подобными заявлениями еще с 18 марта 2014 года, когда Крым уже вернулся в состав России.

«Я не понимаю, кто ему мешает. Его что, держит кто-то? Ладно, раньше ты был секретарем СНБО, твое драгоценное тело не могло попасть в плен, чтобы случайно не разболтать государственные секреты. Но сейчас-то ты не государственный чиновник. Бери с собой весь этот сброд: Муджабаев, Джамилев, Рифатов, Чубаров. Нацкорпус с собой возьми. Стройтесь в шеренгу и идите воюйте. Вам что, направление что ли показать?», — подчеркнул Гаспарян.

Однако, по его мнению, есть такой документ, как Доктрина обороны РФ, в соответствии с которой дальнейшие события развернуться быстрее, чем Иловайский и Дебальцевский котлы в Донбассе.

К тому же, добавил публицист, абсолютно непонятно, зачем Турчинов постоянно призывает Зеленского идти на Крым, потому очевидно, что никакой Крым он отбивать не пойдет.