Единственный доступный Лукашенко способ сохранить уже не свою власть, а своё политическое значение, стать заслуженным и уважаемым пенсионером — резко сменить курс последних лет и начать интеграцию в общие с Россией проекты в максимально высоком темпе, считает политолог Ростислав Ищенко

Этот курс потребует комплекса экономических (адаптирующих белорусскую экономику к российской) и политических (демонтирующих механизм личной власти Лукашенко) реформ.

С одной стороны, эти реформы резко увеличат возможности России по влиянию на белорусское информационное пространство и политическую среду. Пророссийские силы в Белоруссии смогут организоваться и стать существенным фактором политической жизни.

«С другой, новая экономическая и политическая система неприемлема для Лукашенко прежде всего потому, что в таком режиме он управлять не умеет и не желает. Следовательно, президенту Белоруссии придётся уйти из активной политики на завершающем этапе реформ. Но уйти с честью и обеспечив своей стране будущее», — написал Ростислав Ищенко в статье «Победитель Лукашенко и побеждающий майдан. На самом деле все только начинается».

По его словам, альтернативным является вариант, предполагающий возвращение к проводившейся до майдана политике балансирования между Россией и Западом. Однако такой вариант приведёт к быстрому краху белорусской экономики

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