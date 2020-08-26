Падение рейтингов правящей партии «Слуга народа» даст возможность прийти к власти новым политическим силам - местным партийным проектам, об этом 26 августа рассказал политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Алексей Якубин: Пока Ермак демонстрирует эффективность в продвижении к миру, не следует ждать его отставки © Facebook, Алексей Якубин

«Местные выборы не совсем корректно сравнивать с парламентскими, потому что там большую роль играют местные партийные проекты. Популярна "партия мэров", есть популярные руководители городов, Харькова, например, которые имеют свои локальные проекты. Поэтому местные выборы — это по сути тысячи избирательных кампаний одновременно. К сожалению, мы видим нападки на некоторые партии, на ту же «Оппозиционную платформу», например», — сказал Алексей Якубин.

Насколько мирно удастся провести местные выборы, зависит целиком и полностью от действий правоохранительных органов, уверен политолог.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

В понедельник, 24 августа, Украина отметила 29-ю годовщину независимости.

В этом году главные торжества проводились не на Майдане Независимости, как обычно, а на Софийской и Михайловской площадях.

Уже второй раз при президенте Владимире Зеленском торжественные мероприятия в честь Дня независимости прошли без традиционного военного парада в Киеве. Вместо него по городам маршировали тысячи ветеранов АТО с лозунгами «Слава нации, смерть врагам!» и «Украина превыше всего».

В колонне прошли такие националистические организации, как «Азов» и новосозданная «Центурия» Андрея Билецкого с ее легионерами, а также участники близкого к экс-президенту «Движения сопротивления капитуляции».

Сам Петр Порошенко на митинге заявил, что часть украинцев совершила ошибку, поддержав действующую власть. И намекнул, что «зелень падает осенью».

На 25 октября на Украине запланированы местные выборы.