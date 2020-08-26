Бывший кандидат в президенты от Демократической партии США Хиллари Клинтон 25 августа в эфире телеканала Showtime назвала кандидату в лидеры страны Джо Байдену способ выиграть выборы

Хиллари Клинтон поддержала Джо Байдена на президентских выборах © РИА Новости, Никита Шохов | Перейти в фотобанк Дональда Трампа.

«Джо Байден не должен признавать поражение ни при каких обстоятельствах, поскольку, я думаю, это затянется», — сказала она.

По ее мнению, в конечном итоге Байден выиграет, если не будет «отступать ни на шаг».

«И если мы будем так же внимательны и непреклонны, как и другая сторона», — добавила она.

На прошлой неделе Байден согласился баллотироваться на пост президента США в качестве кандидата от Демократической партии. Кандидатом в вице-президенты политик выбрал сенатора Камалу Харрис. На днях Республиканская партия США официально назначила действующего главу Белого дома Трампа кандидатом в президенты страны на второй срок. Кандидатом на пост вице-президента США выдвинут Майк Пенс, который и сейчас занимает эту должность.