Клинтон посоветовала Байдену не соглашаться с проигрышем в день выборов. Она отметила, что в день голосования могут показывать небольшое преимущество республиканца Дональда Трампа.
«Джо Байден не должен признавать поражение ни при каких обстоятельствах, поскольку, я думаю, это затянется», — сказала она.
По ее мнению, в конечном итоге Байден выиграет, если не будет «отступать ни на шаг».
«И если мы будем так же внимательны и непреклонны, как и другая сторона», — добавила она.
На прошлой неделе Байден согласился баллотироваться на пост президента США в качестве кандидата от Демократической партии. Кандидатом в вице-президенты политик выбрал сенатора Камалу Харрис. На днях Республиканская партия США официально назначила действующего главу Белого дома Трампа кандидатом в президенты страны на второй срок. Кандидатом на пост вице-президента США выдвинут Майк Пенс, который и сейчас занимает эту должность.