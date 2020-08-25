Попытки националистов и нацистов со своей символикой приватизировать протест в Белоруссии, навязать бело-червонно-белую символику отчасти удались. Об этом 24 августа заявил политолог Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру

Тихановская заявила о начале «мирной революции» в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Виктор Хренин — ред.). показал, что не все, армия в первую очередь, испытывают эйфорию от обилия коллаборационистской символики на улицах белорусских городов. Это очень правильно. Мне кажется, что те, кто эти протесты модерировал и организовывал, допустили ошибку с этой символикой. Потому что они реально показывают скрытый смысл и скрытую идеологию ориентирующейся на Запад части протестующих», — сказал Кочетков.

По словам политолога, символика, которая имеет ярко выраженный антирусский подтекст, сыграет рано или поздно с организаторами этих протестов злую шутку.

«Все равно об этом будут говорить в России и самой в Белоруссии. Рано или поздно критическая масса негативного отношения к этой символике на настроения людей повлияет», — объяснил он.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей стране вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

Оппозиция создала Координационный совет и собралась добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью, а также проведения новых президентских выборов. Лукашенко назвал создание совета попыткой захвата власти, а его участников — бывшими «прикорытниками» и «откровенно отвязными нацистами».

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