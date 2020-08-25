Украинский политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв в интервью изданию Украина.ру 24 августа объяснил, почему постсоветские элиты делают ставку на кого угодно (США, Европа, Китай, Турция), только не на Россию

Россия или Запад: белорусская оппозиция пытается усидеть на двух стульях, а попала между © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Он добавил, что политика лидера РФ Владимира Путина, вымуштровавшего российский олигархический класс и заставившего его служить государству, украинскую элиту не устраивает.

«Так же, как и не устраивает Лукашенко с его госкапитализмом, сохранившего элементы социального государства и не пустившего в Беларусь украинский и российский олигархат. Понятно, что Лукашенко с ним не по пути», — подытожил политолог.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей стране вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

Оппозиция создала Координационный совет и собралась добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью, а также проведения новых президентских выборов. Лукашенко назвал создание совета попыткой захвата власти, а его участников — бывшими «прикорытниками» и «откровенно отвязными нацистами».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.