«Во-первых, если мы возьмем бюджет того же USAID и того же Россотрудничества, то Россотрудничество тратит на весь мир меньше, чем USAID на одну Украину. В плане «мягкой силы» это проблема российская — кому они давали и на кого ставили. Потому что, как правило, даже эти небольшие деньги благополучно пилились и разворовывались. <…> Во-вторых, политическая и деловая элита в постсоветских странах тотально компрадорская. Для них власть — это ресурс для личного обогащения. А те, у кого они хранят эти деньги, и держат их за причинное место. Поэтому украинская элита не связывает свое будущее с Украиной. Их дети в Лондоне, в Европе недвижимость, бизнес-активы, как у Авакова, в Италии. Украина для них — ресурсная территория», — сказал Золотарёв.
Он добавил, что политика лидера РФ Владимира Путина, вымуштровавшего российский олигархический класс и заставившего его служить государству, украинскую элиту не устраивает.
«Так же, как и не устраивает Лукашенко с его госкапитализмом, сохранившего элементы социального государства и не пустившего в Беларусь украинский и российский олигархат. Понятно, что Лукашенко с ним не по пути», — подытожил политолог.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей стране вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.
Оппозиция создала Координационный совет и собралась добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью, а также проведения новых президентских выборов. Лукашенко назвал создание совета попыткой захвата власти, а его участников — бывшими «прикорытниками» и «откровенно отвязными нацистами».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.