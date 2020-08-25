По информации, предоставленной Главным следственным управлением (ГСУ) Национальной полиции, дело расследовалось по ч. 1 ст. 15 (умышленное убийство) Уголовного кодекса и не переквалифицировалось.

На Украине засекретили результаты экспертиз по делу Тымчука
На Украине засекретили результаты экспертиз по делу Тымчука
© Facebook, Дмитрий Тымчук | Перейти в фотобанк
Дело было закрыто 12 декабря 2019 года в связи с установлением отсутствия события уголовного правонарушения, то есть по части 1 статьи 284 Уголовного процессуального кодекса. Решение о закрытии дела не отменялось ни судом, ни прокуратурой.    

О гибели Тымчука стало известно 19 июня 2019 года. По одной из версий, озвученной его однопартийцем Антоном Геращенко, депутат погиб из-за несчастного случая во время чистки наградного оружия.