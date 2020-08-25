Полиция Киева закрыла уголовное производство о гибели экс-депутата Верховной Рады восьмого созыва Дмитрия Тымчука от фракции «Народный фронт», который был найден мертвым в своей квартире в Киеве с огнестрельным ранением головы. Об этом 25 августа сообщают «Украинские новости» со ссылкой на ответ Нацполиции

По информации, предоставленной Главным следственным управлением (ГСУ) Национальной полиции, дело расследовалось по ч. 1 ст. 15 (умышленное убийство) Уголовного кодекса и не переквалифицировалось. На Украине засекретили результаты экспертиз по делу Тымчука © Facebook, Дмитрий Тымчук | Facebook, Дмитрий Тымчук | Перейти в фотобанк О гибели Тымчука стало известно 19 июня 2019 года. По одной из версий, озвученной его однопартийцем Антоном Геращенко, депутат погиб из-за несчастного случая во время чистки наградного оружия.