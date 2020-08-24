В интервью изданию Украина.ру политолог Владимир Корнилов отметил аналогии между сегодняшними событиями в Белоруссии и украинским Майданом 2013-2014 годов

Эксперт обратил внимание на тот факт, что есть группа лиц, которые пережили Майдан на Украине, а затем перебрались в Москву.

«Сейчас они, по сути, поддерживают белорусский майдан, не видя этих аналогий. Они не могут понять, что то, что пытаются навязать Белоруссии, — это тот самый украинский сценарий. Что самое интересное, некоторые из них осуждают жестокость Лукашенко и белорусского ОМОН, забывая, что они же обвиняют до сих пор Януковича в недостаточной в отношении протестующих на Майдане», — сказал в интервью изданию Украина.ру политолог Владимир Корнилов. Дробницкий сказал, сделают ли США из Белоруссии вторую Украину © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В первые дни протестов сотрудники правоохранительных органов Белоруссии применяли для разгона активистов светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водомёты. Западные политики наперебой обвинили власти страны в жестоком отношении к гражданам, которые несогласны с результатами президентских выборов. В дальнейшем силовые приёмы не применялись.

«Сейчас спроси любого дончанина, который уже шесть лет живёт на линии фронта, практически все они поддержали самые жестокие действия Януковича, зная, что последует за этим», — заявил Корнилов.

С 2014 года, когда начался вооружённые конфликт в Донбассе, предпринималось множество попыток добиться прекращения огня, но все они заканчивались неудачей. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Стабилизации обстановки удалось добиться только благодаря вступившему в силу 27 июля 2020 года пакету дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня, который запрещает применение любого вида оружия, стягивание техники, инженерные работы, полёты беспилотников, а также предусматривает применение дисциплинарных мер к нарушителям.