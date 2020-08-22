Политолог Олег Бондаренко в интервью изданию Украина.ру рассказал, в чем был просчет политических структур России, которые спустя шесть лет после Евромайдана получили «беспокойного соседа»

«"Беспокойный сосед" не появлялся — он был всегда. Другое дело, что никто не работал, не считал нужным работать с Белоруссией, как и с другими странами постсоветского пространства. И не только постсоветского пространства: у России есть, к сожалению, огромная проблема с тем, что называется мягкая сила. Поэтому следствием того, что Россия не занималась развитием отношений в гуманитарной сфере ни на постсоветском пространстве, ни в славянском гуманитарном пространстве, стало то, что многие страны, которые, казалось бы, были раньше всегда в орбите добрых отношений с Москвой, оказались врагами Москвы. Это касается и Восточной Европы, и Украины», — отметил эксперт.

Олег Бондаренко: Оппозиция в Белоруссии камуфлирует свою антимосковскую позицию, чтобы не отпугнуть избирателей © РИА Новости, Нина Зотина

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.