Организовывая протесты, белорусы руководствовались т.н. методичками цветных революций, однако использовали нестандартные ресурсы. Об этом политолог Алексей Якубин сказал в интервью изданию Украина.ру

Как спасти Белоруссию от Майдана? О технологиях протестов и их перспективах © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Например, в случае Белоруссии мы можем говорить о Telegram-протесте, пожалуй, первом в мире. До этого были у нас и Twitter- и Facebook-революции, но Telegram- практически не было.

Но в целом они использовали какие-то отдельные технологии, связанные с тем, что прописано в политическом ненасильственном протесте», — сказал Якубин.

По его словам, подобные технологии использовались и при организации протестов Black Lives Matter в США, и у «желтых жилетов» во Франции.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.