Он пояснил, что метод ненасильственного протеста — это инструкция: ввиду того, что в любом обществе есть недовольные, эти социальные механизмы практически идентичны в разных сообществах. Но есть особенности.
«Например, в случае Белоруссии мы можем говорить о Telegram-протесте, пожалуй, первом в мире. До этого были у нас и Twitter- и Facebook-революции, но Telegram- практически не было.
Но в целом они использовали какие-то отдельные технологии, связанные с тем, что прописано в политическом ненасильственном протесте», — сказал Якубин.
По его словам, подобные технологии использовались и при организации протестов Black Lives Matter в США, и у «желтых жилетов» во Франции.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.