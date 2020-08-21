Примерно треть граждан Украины выступает за автономный статус Донбасса в составе страны, при этом большая часть респондентов ответила, что для достижения мира нужен диалог с Россией и руководством республик. Такие данные последнего соцопроса Центр «Социальный мониторинг» представил агентству «Интерфакс-Украина» 21 августа

На вопрос о способе решения проблемы неподконтрольных Украине ЛНР и ДНР треть опрошенных (32,6%) ответила, что поддерживает автономный статус Донбасса в составе Украины, 23,3% респондентов уверены, что в ближайшее время вернуть Донбасс не удастся, а каждый пятый (20,8%) считает необходимым продолжать боевые действия, чтобы вернуть контроль над этими территориями.

Донбасс: режим тишины оправдался, очередь за «формулой Штайнмайера» © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Боевые действия на востоке Украины начались в апреле 2014 года. По данным ООН в них погибло около 13 тысяч человек, а 1,5 миллиона — бежали в другие страны.

Минские соглашения не дали никаких результатов и 27 июля 2020 года в силу вступила новая договоренность о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе. Обе стороны периодически заявляют о взаимных обстрелах, но жители Донбасса утверждают, что ситуация стала менее накаленной.