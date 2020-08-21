На вопрос о способе решения проблемы неподконтрольных Украине ЛНР и ДНР треть опрошенных (32,6%) ответила, что поддерживает автономный статус Донбасса в составе Украины, 23,3% респондентов уверены, что в ближайшее время вернуть Донбасс не удастся, а каждый пятый (20,8%) считает необходимым продолжать боевые действия, чтобы вернуть контроль над этими территориями.
Большинство опрошенных согласилось с тем, что для достижения мира необходимо вести переговоры с Россией (69,7%) и руководителями самих республик (50,6%).
Боевые действия на востоке Украины начались в апреле 2014 года. По данным ООН в них погибло около 13 тысяч человек, а 1,5 миллиона — бежали в другие страны.
Минские соглашения не дали никаких результатов и 27 июля 2020 года в силу вступила новая договоренность о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе. Обе стороны периодически заявляют о взаимных обстрелах, но жители Донбасса утверждают, что ситуация стала менее накаленной.