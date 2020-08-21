Вся белорусская оппозиция оказалась за рубежом, что начинает вызывать у протестующих резонные вопросы о том, что же делать дальше. Об этом политолог Алексей Якубин сказал в интервью изданию Украина.ру

Белорусская оппозиция настаивает на немедленных переговорах с властью © Santa Fe Relocation Services / flickr

«Мне кажется, какие есть у оппозиции проблемы: а) они находятся за рубежом; b) для них самих стала сюрпризом такая массовая активность, и они оказались не готовы; с) заметно, что у них нет какого-то четкого понимания, что делать дальше, когда протесты начали спадать», — сказал политолог.

Он также отметил, что против оппонентов Лукашенко играет и их программа с «очень знакомыми вещами», знакомыми публике после революций на Украине и в Грузии — «так называемые неолиберальные реформы, сопровождающиеся в гуманитарной сфере активным продвижением идей этнонационализма с запретом всего советского».

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.