Активисты общественных организаций «Лес» и «Общество охраны памятников культуры города Киева» обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с требованием провести служебное расследование в отношении министра культуры Александра Ткаченко. Об этом 20 августа сообщает издание «Журналист»

Ткаченко показал, как «боксирует» с Ван Даммом © commons.wikimedia.org, V.lyaschenko

По словам одного из участников акции Виталия Плескача, «люди пришли к премьер-министру Украины с надеждой на справедливое расследование незаконных действий министра культуры Александра Ткаченко».

Отмечается, что премьер-министр Денис Шмыгаль не вышел к митингующим, несмотря на их призывы.