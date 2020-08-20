Ткаченко показал, как «боксирует» с Ван Даммом
Ткаченко показал, как «боксирует» с Ван Даммом
© commons.wikimedia.org, V.lyaschenko
Как заявляют активисты, дом министра культуры, расположенный в рекреационной зоне Труханового острова, не числится ни в одном государственном реестре, его расположение нарушает права украинцев, ограничивая их доступ к природным ресурсам заповедника.

По словам одного из участников акции Виталия Плескача, «люди пришли к премьер-министру Украины с надеждой на справедливое расследование незаконных действий министра культуры Александра Ткаченко».

Отмечается, что премьер-министр Денис Шмыгаль не вышел к митингующим, несмотря на их призывы.     