Как заявляют активисты, дом министра культуры, расположенный в рекреационной зоне Труханового острова, не числится ни в одном государственном реестре, его расположение нарушает права украинцев, ограничивая их доступ к природным ресурсам заповедника.
По словам одного из участников акции Виталия Плескача, «люди пришли к премьер-министру Украины с надеждой на справедливое расследование незаконных действий министра культуры Александра Ткаченко».
Отмечается, что премьер-министр Денис Шмыгаль не вышел к митингующим, несмотря на их призывы.