В мае американская фирма Allrise Capital приобрела объект на торгах.
Досудебное расследование начали на основании заявления общественной организации «Олимпик», которой принадлежит одноименный донецкий футбольный клуб. Она обвинила чиновников Фонда гарантирования вкладов физических лиц в продаже стадиона по заниженной почти в шесть раз цене.
Следователь СБУ ходатайствовал об аресте комплекса «в целях обеспечения сохранности вещественных доказательств и сохранения их экономической стоимости», и 31 июля суд поддержал это требование.