Шевченковский райсуд Киева наложил арест на имущественный комплекс одесского стадиона «Черноморец» и передал его Нацагентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Об этом 20 августа сообщает «Думская»

Фанаты «Динамо» будут в шоке. «Шахтер» хочет разделить с киевлянами стадион «Олимпийский» © commons.wikimedia.org,

Досудебное расследование начали на основании заявления общественной организации «Олимпик», которой принадлежит одноименный донецкий футбольный клуб. Она обвинила чиновников Фонда гарантирования вкладов физических лиц в продаже стадиона по заниженной почти в шесть раз цене.

Следователь СБУ ходатайствовал об аресте комплекса «в целях обеспечения сохранности вещественных доказательств и сохранения их экономической стоимости», и 31 июля суд поддержал это требование.