Оппозиционный координационный совет Белоруссии призывает действующие власти республики немедленно начать переговоры. Об этом 19 августа заявила доверенное лицо баллотировавшейся на президентских выборах Светланы Тихановской - Ольга Ковалькова, передает РИА Новости

Американист сказал, что произойдёт с белорусской оппозицией, если президентом США станет Байден © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По ее словам, уклонение от переговоров возлагает на действующую власть ответственность за углубление политического и экономического кризиса в Белоруссии.

Как отмечается в принятой в среду резолюции, для восстановления статуса республики как демократического и правового государства необходимо помнить основные требования, которые сформулированы в ходе массовых акций и поддерживаются большинством белорусского общества.

«Прекращение насилия, прекращение политического преследования со стороны властей… Освобождение всех политических заключенных, отмена неправомерных судебных постановлений, выплата компенсаций всем пострадавшим», — перечислила Ковалькова.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.