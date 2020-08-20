«Координационный совет считает, что единственным способом преодоления политического кризиса является немедленное начало переговоров и выработка механизмов для восстановления законности и проведения новых выборов», — сказала Ковалькова.
По ее словам, уклонение от переговоров возлагает на действующую власть ответственность за углубление политического и экономического кризиса в Белоруссии.
Как отмечается в принятой в среду резолюции, для восстановления статуса республики как демократического и правового государства необходимо помнить основные требования, которые сформулированы в ходе массовых акций и поддерживаются большинством белорусского общества.
«Прекращение насилия, прекращение политического преследования со стороны властей… Освобождение всех политических заключенных, отмена неправомерных судебных постановлений, выплата компенсаций всем пострадавшим», — перечислила Ковалькова.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.