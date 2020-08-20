Президент Белоруссии Александр Лукашенко может пойти на признание российского статуса Крыма из-за давления на него со стороны Запада. Такое мнение высказал белорусский политолог Александр Шпаковский 18 августа в посте на своей странице в Facebook

Политолог объяснил, как Лукашенко может расколоть оппозицию, признав Крым российским © REUTERS, Stringer Светлана Тихановская, находящаяся в Литве, заявила, что готова стать национальным лидером страны.

«Думаю, признание Крыма — это вопрос времени и некоторых договоренностей с Москвой… Это будет не уступка России, а ответ Западу и особенно Украине. Здесь вообще очень большая обида, так как было сказано много слов о дружбе», — считает эксперт.

Шпаковский отметил, что основным врагом Лукашенко сегодня является Запад, в первую очередь Польша, Литва и примкнувшее к ним руководство Украины, а также порекомендовал послу Польши «упаковать чемодан».

Политолог добавил, что политический кризис в Белоруссии является столкновением мировоззрений и цивилизационных ориентаций, а случайные люди, которые были искренне возмущены насилием, скоро устанут и отпадут.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.