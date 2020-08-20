Белоруссия в случае падения режима Александра Лукашенко и его смены на антироссийское руководство может стать второй проблемой для Москвы после Украины, но в общем Россия готова к такому возможному сценарию. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко: Лукашенко уже проиграл Белоруссию, он уйдёт © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт полагает, что превращение Белоруссии в «антироссию» замкнет «мост» от Прибалтики до Украины по западной границе России, и данное направление станет критическим для РФ.

Однако масштабы военного усиления на западных рубежах говорят о том, что Москва подготовилась здесь даже к самому худшему, отмечает политолог.

«Россия когда-то уже прожила без союзников — СССР после гражданской войны. Сегодня у России позиции значительно более прочные. Это пятая экономика мира с перспективами выхода на четвертую и даже третью позиции», — указал Ищенко.

Россия является первой державой мира по насыщенности армии современными вооружениями и способности их комплексно применять, и в этом плане Россия защищена надежно, добавил специалист.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.