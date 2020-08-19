Голливудская звезда, киноактер Микки Рурк планирует посетить Украину, в частности побывать в селе Хмельницкой области, где хочет быть похороненным. Об этом 19 августа рассказал помощник кинозвезды, украинец Дмитрий Корнейчук, передает ТСН.ua

«Як умру, то поховайте...». Микки Рурк завещал похоронить его в украинском селе © wikipedia.org

«Следующая поездка, я думаю, это в следующем году. Он (Рурк) хочет поехать в Киев, в Одессу, в Николаев встретиться с моими родителями… Конечно, он хочет поехать туда (в село Загорцы Хмельницкой области — ред.) тоже», — сказал Корнейчук.

Еще в прошлом году 67-летний Микки Рурк завещал похоронить его в украинском селе. На этой неделе в Загорцы прилетел его помощник и выбрал место на кладбище для легендарного актера и боксера.