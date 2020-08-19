По его словам, путешествие Рурка на Украину может состояться уже в 2021 году.
«Следующая поездка, я думаю, это в следующем году. Он (Рурк) хочет поехать в Киев, в Одессу, в Николаев встретиться с моими родителями… Конечно, он хочет поехать туда (в село Загорцы Хмельницкой области — ред.) тоже», — сказал Корнейчук.
Еще в прошлом году 67-летний Микки Рурк завещал похоронить его в украинском селе. На этой неделе в Загорцы прилетел его помощник и выбрал место на кладбище для легендарного актера и боксера.