Президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совбеза прокомментировал создание оппозицией координационных органов, которые должны обеспечить трансфер власти в стране. Слова главы государства приводит Sputnik Беларусь

Ранее оппозиция объявила о начале формирования так называемого Координационного совета, в который в настоящий момент вошли несколько десятков политиков, общественных деятелей, правозащитников и деятелей культуры. Первое заседание нового органа должно пройти 19 августа. Накануне Лукашенко назвал данный проект своих оппонентов попыткой захвата власти. Никто не будет уступать. Чем закончится противостояние Лукашенко с оппозицией © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим», — сказал глава республики.

Ранее белорусская оппозиция взяла тайм-аут в уличных протестах, объявив, что продолжит свои акции в предстоящие выходные.

Протесты в Белоруссии вспыхнули 9 августа после завершения президентских выборов. Согласно официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.