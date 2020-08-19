Ранее оппозиция объявила о начале формирования так называемого Координационного совета, в который в настоящий момент вошли несколько десятков политиков, общественных деятелей, правозащитников и деятелей культуры. Первое заседание нового органа должно пройти 19 августа. Накануне Лукашенко назвал данный проект своих оппонентов попыткой захвата власти.
«Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим», — сказал глава республики.
Ранее белорусская оппозиция взяла тайм-аут в уличных протестах, объявив, что продолжит свои акции в предстоящие выходные.
Протесты в Белоруссии вспыхнули 9 августа после завершения президентских выборов. Согласно официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.