Ветеран спецподразделений МВД Александр Рындич (имя и фамилия изменены) рассказал в интервью изданию Украина.ру, насколько серьезные увечья могут получить участники протестов в Белоруссии

«Вы нам жизни не даете». Омоновцы избили дубинками журналистов КП-Беларусь © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По словам Рындича, насколько серьезные травмы в ходе противостояния получают протестующие и силовики, зависит от градуса накала противостояния и тех предметов, которые используют участники акций. Так, по его воспоминаниям, в Москве во время беспорядков на Манежной площади в 2010 году в правоохранителей в основном летели елочные шары и игрушки.

Иная ситуация, по словам ветерана, была на Майдане в Киеве в 2014 году, где в ход шли коктейли Молотова, арматура, цепи и так далее.

«В Белоруссии, если очень условно говорить, что-то среднее между травоядными московскими столкновениями и Майданом», — сказал Рындич.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.