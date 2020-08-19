Если президент Белоруссии Александр Лукашенко и будет вступать в перегвооры, то с Россией или Западом, а не с оппозицией. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: Для Лукашенко власть - наркотик, за который он будет стрелять до последнего © РИА Новости, Нина Зотина

«Я думаю, что он не самоубийца и идти по пути Януковича он не захочет, поэтому договариваться с протестующими не будет. Договариваться он будет либо с Западом, либо с Россией», — считает эксперт.

Политолог отметил, что с Западом для Лукашенко договариваться тоже опасно, потому что мы видим, что все люди, которые получали гарантии со стороны Запада, потом оказывались «в мусорной яме».

Лукашенко остается опираться на Москву, что сейчас тоже проблематично, потому что он сделал все, особенно задержав 33 граждан и угрожая выдать их Украине, чтобы испортить отношения с Россией, констатировал Безпалько.

Либо ему просто придется вступать в открытый бой с применением оружия, то есть силой подавлять все эти протестные акции, навязав себя обществу, в большинстве своем настроенном против Лукашенко, добавил специалист.

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