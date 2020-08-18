Президент Белоруссии Александр Лукашенко привел в полную боевую готовность подразделения Вооруженных сил, дислоцированные на западных границах страны. Об этом сам глава государства сообщил 18 августа на совещании с членами Совета безопасности Беларуси, передает БЕЛТА

По словам Лукашенко, это решение стало реакцией на недружественные заявления лидеров некоторых европейских государств относительно происходящего в Белоруссии в последние дни.

«Притом эти заявления свидетельствуют о том, что, когда мы в Минобороны обсуждали этот вопрос, президент был прав. И слава богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность. Министр обороны мне доложил, что все это исполнено и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств», — сказал Лукашенко.

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«Ну, такая определенная часть нашего населения. Она не то что не понимает, она делает это специально», — отметил он.

Министерство обороны, в свою очередь, сообщило иностранным военным атташе о реакции белорусского руководства на концентрацию военной мощи соседних государств у белорусских границ.

Ранее на встрече со своими сторонниками 16 августа на площади Независимости в Минске Александр Лукашенко заявил о том, что войска НАТО «лязгают гусеницами» у рубежей Белоруссии.