По словам Лукашенко, это решение стало реакцией на недружественные заявления лидеров некоторых европейских государств относительно происходящего в Белоруссии в последние дни.
«Притом эти заявления свидетельствуют о том, что, когда мы в Минобороны обсуждали этот вопрос, президент был прав. И слава богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность. Министр обороны мне доложил, что все это исполнено и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств», — сказал Лукашенко.
Лукашенко также выразил сожаление, что отдельные подразделения, особенно сил специальных операций, пришлось задействовать для наведения порядка внутри страны.
«Ну, такая определенная часть нашего населения. Она не то что не понимает, она делает это специально», — отметил он.
Министерство обороны, в свою очередь, сообщило иностранным военным атташе о реакции белорусского руководства на концентрацию военной мощи соседних государств у белорусских границ.
Ранее на встрече со своими сторонниками 16 августа на площади Независимости в Минске Александр Лукашенко заявил о том, что войска НАТО «лязгают гусеницами» у рубежей Белоруссии.