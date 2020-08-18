На встречу с коллективом Национального театра им. Я. Купалы приехал министр культуры Белоруссии Юрий Бондарь. Актеры недовольны увольнением своего директора Павла Латушко, поддержавшего протесты. Труппа намерена покинуть театр, если Латушко не восстановят в должности, об этом сообщает Sputnik Беларусь 18 августа

У здания Купаловского театра с утра начали собираться люди, всего пришли порядка 100 человек. Через какое-то время к ним вышли артисты Роман Подоляко и Михаил Зуй, они назвали свои требования: отставка министра культуры Бондаря и восстановление в должности уже экс-директора театра Латушко.

«Заявления уже написаны, осталось только отнести их в отдел кадров. Своим увольнением мы останавливаем работу театра», — заявил Подоляко.

Более 20 сотрудников Белорусского радио присоединились к забастовке © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Увольнение директора прокомментировал как законное: руководителей нанимает Министерство культуры, брать на работу или увольнять — это «право нанимателя», что прописано в контрактах всех работников сферы культуры.

На выдвинутые требования о коллективном увольнении актеров, министр культуры ответил, что рассмотреть заявления — в полномочиях нового директора театра, которого представят чуть позже.

Встреча продлилась всего 10 минут, стороны не захотели продолжать разговор.

На данный момент известно, что заявление на увольнение уже подали 50 членов основной труппы театра.