Давняя украинская подруга актера Елена Каверина опубликовала в своем Instagram несколько фотографий из отеля — селфи из номера и фото на балконе с живописным видом. Ван Дамм свое местонахождение не афишировал, пока его не «сдала» доктор, которую пригласили подлечить голливудскую звезду.
На своей странице в соцсети врач опубликовала фотографию с Ван Даммом, сделанную на балконе отельного номера, подозрительно напоминающего тот, на котором фотографировалась Каверина.
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Сегодня я лечила Жан-Клода Вам Дама, который кроме того, что актёр, сценарист, режиссёр, но и Чемпион Европы по каратэ, кикбоксер, бодибилдер. Он сказал, что ментально ощущает себя 20летним, поэтому в фильмах сам делает все трюки, каждый день тренируется и растягивает свои коронные шпагаты.
По данным издания, с 2010 по 2015 год Ван Дамм и Каверина жили вместе и выставляли личную жизнь напоказ в соцсетях, что не понравилось официальной жене актера. В настоящее время никаких следов пребывания актера в Киеве в его социальных сетях нет.