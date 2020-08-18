Американский актер Жан-Клод Ван Дамм приехал в Киев для съемок в блокбастере от Netflix и, вероятно, ради общества давней подруги – поклонники заподозрили, что пара живет в одном номере отеля. Об этом 17 августа сообщило издание «КП в Украине»

Давняя украинская подруга актера Елена Каверина опубликовала в своем Instagram несколько фотографий из отеля — селфи из номера и фото на балконе с живописным видом. Ван Дамм свое местонахождение не афишировал, пока его не «сдала» доктор, которую пригласили подлечить голливудскую звезду.

На своей странице в соцсети врач опубликовала фотографию с Ван Даммом, сделанную на балконе отельного номера, подозрительно напоминающего тот, на котором фотографировалась Каверина.

По данным издания, с 2010 по 2015 год Ван Дамм и Каверина жили вместе и выставляли личную жизнь напоказ в соцсетях, что не понравилось официальной жене актера. В настоящее время никаких следов пребывания актера в Киеве в его социальных сетях нет.