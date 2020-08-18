Канада не признает результаты президентских выборов в Белоруссии и призывает к проведению новых. Об этом 18 августа заявил глава министерства иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань в своем Twitter

«Постараются безобразничать». Вассерман объяснил, как долго будут длиться протесты в Белоруссии © REUTERS, Vasily Fedosenko

По его словам, Канада также призывает ОБСЕ провести тщательное расследование состоявшихся в Белоруссии президентских выборов.

«Канада присоединяется к своим партнерам по международному сообществу в осуждении суровых мер, применяемых против мирных протестующих», — добавил Шампань.

Canada condemns the crackdown against peaceful protestors following the presidential election in #Belarus.



Canada does not accept the results of this fraudulent presidential election. We call for free & fair elections & a thorough investigation by the @OSCE.



My statement: pic.twitter.com/2b8arynHeT — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) August 17, 2020

Протесты вспыхнули по всей Белоруссии после закрытия избирательных участков 9 августа, основной причиной стало несогласие части белорусов с предварительными итогами выборов. Как объявил ЦИК страны, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%. Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская. Правоохранители применяют насилие при разгоне протестных акций.