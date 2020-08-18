«Постараются безобразничать». Вассерман объяснил, как долго будут длиться протесты в Белоруссии
«Постараются безобразничать». Вассерман объяснил, как долго будут длиться протесты в Белоруссии
© REUTERS, Vasily Fedosenko
«Мы не признаем результаты этих сфальсифицированных президентских выборов в Белоруссии и призываем к свободным и справедливым выборам», — написал он.

По его словам, Канада также призывает ОБСЕ провести тщательное расследование состоявшихся в Белоруссии президентских выборов.

«Канада присоединяется к своим партнерам по международному сообществу в осуждении суровых мер, применяемых против мирных протестующих», — добавил Шампань.

Протесты вспыхнули по всей Белоруссии после закрытия избирательных участков 9 августа, основной причиной стало несогласие части белорусов с предварительными итогами выборов. Как объявил ЦИК страны, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%. Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская. Правоохранители применяют насилие при разгоне протестных акций.

 