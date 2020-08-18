«Я не знаю, сколько денег выделили. Но по крайней мере месяца два они постараются безобразничать. Все будет: и мелкие локальные стычки, и большие разборки», — считает собеседник издания.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых убедительную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Полностью интервью можно прочитать здесь.