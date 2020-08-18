Значительная часть бюджета антилукашенковской кампании уже освоена и даже распилена, поэтому массовые беспорядки в Белоруссии будут продолжаться, рассказал в интервью изданию Украина.ру публицист, аналитик и интеллектуал Анатолий Вассерман

«Я не знаю, сколько денег выделили. Но по крайней мере месяца два они постараются безобразничать. Все будет: и мелкие локальные стычки, и большие разборки», — считает собеседник издания.

Итог ошибок Лукашенко. Эксперты о ситуации в Белоруссии © REUTERS, Stringer Александр Лукашенко. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

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