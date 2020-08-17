В выходные противники и сторонники Александра Лукашенко провели митинги, причем противники президента провели самый масштабный за всю историю страны митинг. Какое будущее ждет протестное движение в Белоруссии и чем грозят ее лидеру забастовки, рассказал публицист, политаналитик и интеллектуал Анатолий Вассерман

Итог ошибок Лукашенко. Эксперты о ситуации в Белоруссии © REUTERS, Stringer - Анатолий Александрович, как вы считаете, продолжатся ли протесты в Белоруссии?

— Бюджет кампании уже выделен, значительная его часть уже освоена и даже распилена, поэтому массовые беспорядки там будут продолжаться.

- Как долго?

— Ну, я не знаю, сколько денег выделили. Но по крайней мере месяца два они постараются безобразничать.

- А это будет в таких же масштабах или уже на более локальном уровне?

— Все будет: и мелкие локальные стычки, и большие разборки.

- Как будет действовать Лукашенко? Игнорировать? Пытаться погасить всю эту историю силовыми методами?

— Полностью игнорировать он не будет, он и сейчас не вполне игнорирует происходящее. Но он будет подчеркивать, что без него будет еще хуже.

Шанс на миллион. Почему Запад не свергает Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк - Параллельно с протестами продолжаются забастовки. Сегодня вот присоединились работники государственного телевидения. Насколько это эффективная мера протеста?

— Я думаю, что это мало на что повлияет. На моей малой родине — Украине — есть такая поговорка «сім років мак не родив, а голоду не було», то есть «семь лет был неурожай мака, а голода не было». Те из сотрудников Белтелерадио, кто боится, что их отвергнет тусовка и что потом они не наберут себе возможностей эффективного заработка, могут, конечно, пытаться делать вид, что без них стране будет плохо. Страна при этом не потеряет ровным счетом ничего.

И те, кто остался на работе и продолжает освещать события, просто вынуждены освещать то, что происходит на самом деле, а не то, что они думают о происходящем. И в этом смысле я надеюсь, что атмосфера в информационном пространстве третьей чисто русской республики станет чище.

- Что это значит для Лукашенко? Ему такой расклад на пользу или во вред?

— Для Лукашенко, я думаю, это полезно. Чем меньше в информационном пространстве всякого дерьма и мусора, тем легче народу понимать, что происходит на самом деле.

- По вашим прогнозам, как поведет себя Запад? Вот он заявил о подготовке санкций, а будут ли какие-то более решительные действия? Или заявления в поддержку оппозиции?

— Заявлений в пользу оппозиции будет еще немало, и оппозиция этому порадуется. Но на обстановку внутри Белоруссии это вряд ли серьезно повлияет. Скорее всего, там продолжится нормализация обстановки. Конечно, там будут еще забастовки, организованные руководителями предприятий, просто потому, что они мечтают приватизировать то, чем руководят, а Лукашенко им запрещает. И, на мой взгляд, правильно делает, что запрещает, потому что приватизация в девяти случаях из десяти оборачивается распродажей за гроши.

Будут демарши журналистов, надеющихся из Белоруссии перебраться в Литву или Польшу, где бюджеты агрессивной пропаганды довольно велики, и поэтому есть надежда присосаться к этим бюджетам. Но мне кажется, что на положении дел в Белоруссии все это всерьез не скажется, и будет там нормальная власть.

- Что значит нормальная?

Из друзей во враги и обратно. Как в Белоруссии власть и оппозиция относятся к России © POOL | POOL | Перейти в фотобанк

- А как, на ваш взгляд, следует вести себя России, чтобы как раз поддержать народ Белоруссии, а не лично Лукашенко?

— Одно от другого сейчас неотделимо. Вне зависимости от того, как ведет себя Лукашенко по отношению к Российской Федерации, русское большинство граждан Белоруссии он поддерживает, и, соответственно, русское большинство граждан Белоруссии поддерживает его. Поэтому Российской Федерации сейчас просто незачем делать никакие резкие движения.

- К слову о русском большинстве. Сегодня многие сравнивают происходящее в Минске с событиями 2014 года в Киеве. При этом надо отметить, что на Украине изначально был раскол между западом и востоком. А есть ли такой раскол в Белоруссии? Потому что складывается впечатление, что протестуют больше на западе страны — в Минске, Бресте и Гродно…

— На мой взгляд, нечто подобное в Белоруссии есть, но в меньших масштабах. По данным социологической службы Gallup за 2008 год, на Украине русское большинство составляло пять человек из шести, а в Белоруссии — 14 человек из 15. Соответственно, в Белоруссии гораздо меньше возможностей организовать нечто антирусское, чем на Украине.