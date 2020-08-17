Власти Латвии приняли решение оказать поддержку в укреплении гражданского общества в Белоруссии, заявил латвийский премьер Кришьянис Кариньш в понедельник после внеочередного заседания правительства, передает «Интерфакс» в понедельник, 17 августа

«Прежде всего, правительство Латвии выражает поддержку желанию белорусского народа жить в независимой и демократической стране. Во-вторых, правительство решило поддержать белорусское гражданское общество, выделив 150 тысяч евро на его укрепление», — заявил латвийский премьер.

Кроме того, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что 18 августа представители МИД обсудят с представителями неправительственных организаций, связанных в Белоруссией, финансирование различных проектов.

Итог ошибок Лукашенко. Эксперты о ситуации в Белоруссии © REUTERS, Stringer

«Надеюсь, что широких репрессий не последует, но мы готовы принять политических беженцев, хотя и не ожидаем, что их будет много», — сказал Ринкевич.

На данный момент Латвия не принимала запросов на предоставление политического убежища от граждан Белоруссии.

Ранее стало известно, что сейм Польши принял резолюцию с осуждением насилия в отношении мирных демонстрантов в Белоруссии и призывом к правительству рассмотреть возможность ускоренного приема беженцев из этой страны.