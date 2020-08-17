Ранее глава ЦИК Олег Диденко заявил, что в ОПУ хотят добиться его отставки, а также отставки еще нескольких членов комиссии.
«КИУ считает, что такие действия подрывают независимость ЦИК и являются попыткой политического вмешательства в деятельность Центризбиркома. Согласно ч. 1 ст. 3 Закона "О Центральной избирательной комиссии" Комиссия осуществляет свои полномочия… независимо от других органов государственной власти, их должностных и служебных лиц», — отмечается в сообщении.
В Комитете избирателей указали, что действия представителей Офиса президента имеют признаки уголовной статьи «вмешательство в деятельность государственного деятеля», что может грозить ограничением свободы на срок до 2 лет. А соответствующие факты должны расследовать правоохранительные органы.