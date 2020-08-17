Комитет избирателей Украины видит в действиях Офиса президента Владимира Зеленского попытку давления на Центральную избирательную комиссию и вмешательство в ее деятельность накануне местных выборов. Заявление КИУ 17 августа обнародовано на сайте организации

«Уйди по собственному, или хуже будет»: на Банковой поставили ультиматум главе ЦИК © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Олег Диденко заявил, что в ОПУ хотят добиться его отставки, а также отставки еще нескольких членов комиссии.

«КИУ считает, что такие действия подрывают независимость ЦИК и являются попыткой политического вмешательства в деятельность Центризбиркома. Согласно ч. 1 ст. 3 Закона "О Центральной избирательной комиссии" Комиссия осуществляет свои полномочия… независимо от других органов государственной власти, их должностных и служебных лиц», — отмечается в сообщении.

В Комитете избирателей указали, что действия представителей Офиса президента имеют признаки уголовной статьи «вмешательство в деятельность государственного деятеля», что может грозить ограничением свободы на срок до 2 лет. А соответствующие факты должны расследовать правоохранительные органы.