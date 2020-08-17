Работники Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), куда в понедельник прилетел на вертолете президент Белоруссии Александр Лукашенко, встретили главу государства криками «Уходи!». Об этом 17 августа сообщил портал TUT.BY

Ранее сообщалось, что президент на вертолете прибыл на территорию МЗКТ, где ознакомился с работой предприятия и пообщался с сотрудниками в цехах.

«Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят, ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 человек погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что «плохой» президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим, — прокомментировал Лукашенко забастовки на предприятиях.

Также глава государства заявил, что новых выборов в стране не будет, «пока вы меня не убьёте».

Митинг за Лукашенко провалил явку. Белорусская оппозиция провела акции по всей стране © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых убедительную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Также в связи с политической ситуацией на предприятиях страны проходят забастовки работников.