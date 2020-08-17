Переломы ребер, черепно-мозговые травмы: вернувшиеся из Белоруссии россияне снимут побои

Как минимум у четверых из 32 освобожденных в Белоруссии россиян, которых объявили бойцами частной военной компании Вагнера, нашли следы жестокого применения силы. Об этом вечером 16 августа сообщил Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники с белорусской стороны

Украина будет заочно преследовать вернувшихся из Белоруссии россиян © пресс-служба ГП Украины

Некоторых из освобожденных россиян отправят на процедуру снятия побоев, где все их травмы будут задокументированы.

Россиян задержали накануне белорусских выборов, 29 июля, по подозрению в связи с незарегистрированным кандидатом в президенты Белоруссии Сергеем Тихановским. По версии белорусских силовиков, «бойцы ЧВК» якобы готовили в стране теракт и массовые беспорядки.

На прошлой неделе 32 из 33 задержанных отпустили и отправили в Россию. У последнего обнаружился белорусский паспорт, из-за чего он был вынужден остаться.