Переломы ребер, черепно-мозговые травмы: вернувшиеся из Белоруссии россияне снимут побои

Среди полученных россиянами травм — переломы ребер, повреждения внутренних органов и черепно-мозговые травмы.
Некоторых из освобожденных россиян отправят на процедуру снятия побоев, где все их травмы будут задокументированы.
Россиян задержали накануне белорусских выборов, 29 июля, по подозрению в связи с незарегистрированным кандидатом в президенты Белоруссии Сергеем Тихановским. По версии белорусских силовиков, «бойцы ЧВК» якобы готовили в стране теракт и массовые беспорядки.
На прошлой неделе 32 из 33 задержанных отпустили и отправили в Россию. У последнего обнаружился белорусский паспорт, из-за чего он был вынужден остаться.