Балтийские страны на фоне протестов в Белоруссии попытались набрать политических очков в глазах Запада, но эта стратегия не сработала. Об этом 14 августа рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в комментарии Baltnews

Эксперт объяснил, почему Литва и Латвия серьезно поссорились из-за Белоруссии © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк Гитанас Науседа по итогам встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд заявил, что якобы предложенный им план выхода из кризиса в Белоруссии помог приостановить насилие в отношении участников протестов.

«Страны Балтии паразитируют на таких темах. Они догадывались, что будут либо европейские санкции, либо американские, и их задачей было первыми это прокукарекать, чтобы показать, кто был самым непримиримым. Но опять же там всем наплевать на эту позицию», — считает эксперт.

Гаспарян пояснил, что такая тактика балтийских государств не сработала, поскольку о санкциях против Белоруссии заговорила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, и это санкционное движение будет ассоциироваться совсем не с Прибалтикой.

Политолог добавил, что в странах Балтии регулярно звучат резкие высказывания в адрес Белоруссии, однако Минск и лично президент Александр Лукашенко никак не реагирует на эти провокации.