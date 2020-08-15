«На мой взгляд, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Ранее Зеленский вел переговоры с Лукашенко о выдаче киевскому режиму 33 задержанных россиян, часть из которых имели также паспорта Украины, однако глава белорусского государства предпочел выдать их Москве.
Зеленский назвал эту выдачу «демонстративной», а также сказал, что власти Белоруссии явно неадекватно оценили негативные последствия этого шага. Он также написал, что «ответственности избежать никто не сможет».
Украинский президент поведал, что Офис Генерального прокурора Украины (ОГПУ) обращался в Генеральную прокуратуру Белоруссии о выдаче на Украину задержанных, которых ОГПУ подозревает в участии в террористической организации, но этот запрос остался без ответа.
Также активно подключились украинские дипломаты, которые пытались «доказать нашим партнерам, почему правильно и корректно было бы пойти именно предложенным нами путем».
Зеленский также открестился от участия украинского государства в беспорядках в Белоруссии, несмотря на то, что Минск вернул Киеву пятерых задержанных в ходе непосредственного участия в беспорядках в республике.
29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».
Белорусские спецслужбы подозревали задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергали это и утверждали, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.