То, что президент Белоруссии Александр Лукашенко отдал России ее граждан, ранее задержанных КГБ республики по подозрению в подготовке массовых беспорядках, неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях Минска и Киева, заявил президент Украины Владимир Зеленский 15 августа

«На мой взгляд, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Ранее Зеленский вел переговоры с Лукашенко о выдаче киевскому режиму 33 задержанных россиян, часть из которых имели также паспорта Украины, однако глава белорусского государства предпочел выдать их Москве.

Странный «Беломайдан», странные забастовки и странный Лукашенко. Что действительно происходит в Минске © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Украинский президент поведал, что Офис Генерального прокурора Украины (ОГПУ) обращался в Генеральную прокуратуру Белоруссии о выдаче на Украину задержанных, которых ОГПУ подозревает в участии в террористической организации, но этот запрос остался без ответа.

Также активно подключились украинские дипломаты, которые пытались «доказать нашим партнерам, почему правильно и корректно было бы пойти именно предложенным нами путем».

Зеленский также открестился от участия украинского государства в беспорядках в Белоруссии, несмотря на то, что Минск вернул Киеву пятерых задержанных в ходе непосредственного участия в беспорядках в республике.

29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревали задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергали это и утверждали, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.