Президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 августа впервые прокомментировал протестные выступления на предприятиях страны. По его словам, которые приводит БелТа, эти забастовки могут быть выгодны конкурентам из целого ряда стран

По словам действующего президента Беллоруссии, остановка производства выгодна конкурентам в РФ, США, Канаде и Германии. «Если они забастуют на два дня, то конкуренты — россияне и канадцы — перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить», — рассказал Лукашенко на примере «Беларуськалия».