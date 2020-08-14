Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Поводом к ним стала предварительная победа Лукашенко на выборах главы государства с результатом около 80%. В последние дни к акциям оппозиции присоединились работники некоторых предприятий. Так, рабочие «Гродно-Азота» потребовали новых выборов в течение месяца, а также прекращение насилия в отношении к протестующим, дав на осуществление их требований несколько дней, после чего будет объявлена бессрочная забастовка.
По словам действующего президента Беллоруссии, остановка производства выгодна конкурентам в РФ, США, Канаде и Германии.
«Если они забастуют на два дня, то конкуренты — россияне и канадцы — перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить», — рассказал Лукашенко на примере «Беларуськалия».