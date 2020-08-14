О таком решении объявили «За будущее» и Аграрная партия Украины, сообщает пресс-служба «За будущее» 14 августа

Председатель Аграрной партии — Михаил Поплавский, его избрали 12 июня 2020 года. Его заместитель — Инна Костыря. «За будущее» возглавляет Игорь Палица. Обе партии приняли решение участвовать в предстоящих местных выборах, объединив свои штабы.

«Слуги народа» перед выборами: какие шансы у президентской партии Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Пресс-служба «За будущее» информирует, что объединённый штаб выдвинет кандидатов в депутаты областных советов, на должности сельских, поселковых и городских голов.

Местные выборы на Украине состоятся 25 октября.