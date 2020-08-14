Председатель Аграрной партии — Михаил Поплавский, его избрали 12 июня 2020 года. Его заместитель — Инна Костыря. «За будущее» возглавляет Игорь Палица. Обе партии приняли решение участвовать в предстоящих местных выборах, объединив свои штабы.
В структуре совместного избирательно штаба создадут аграрное крыло. Возглавит его Костыря, она будет ответственной за эффективную координацию между структурами партий.
Пресс-служба «За будущее» информирует, что объединённый штаб выдвинет кандидатов в депутаты областных советов, на должности сельских, поселковых и городских голов.
Местные выборы на Украине состоятся 25 октября.