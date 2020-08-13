Он отметил, что Лукашенко и президент РФ Владимир Путин — люди одного поколения, схожей ментальности и представлений о власти. Поэтому Путину всегда будет ближе белорусский коллега, чем любой представитель оппозиции.
«Если Александр Григорьевич [Лукашенко] удержит власть, то оснований для радикальных изменений отношений с Россией в обозримой перспективе я не вижу. Если же его режим каким-то образом падет, то от руководства РФ можно ожидать даже неких радикальных действий. Опять же аналогия — украинский Майдан и его последствия», — сказал Медведев.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3000 человек.
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