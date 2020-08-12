Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в котором обсудили вопрос урегулирования конфликта на Донбассе, а также затронули ситуацию в Белоруссии. Об этом в среду, 12 августа, сообщила пресс-служба Кремля

Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Лидеры стран обсудили ситуацию в Ливане после взрыва в Бейруте 4 августа.

«Обсуждены также различные аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта, в частности, дана позитивная оценка подписанным 22 июля минской Контактной группой «Мерам по усилению режима прекращения огня». Президент России вновь подчеркнул важность неукоснительного выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам Минских договорённостей, в том числе налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском в целях правового оформления особого статуса Донбасса. Условлено продолжить совместную работу в рамках «нормандского формата», — говорится в сообщении.

Западные СМИ: Лукашенко наверняка сохранит власть, но будущее Белоруссии туманно © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Отмечается, также что Путин и Макрон затронули в разговоре ситуацию в Белоруссии.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны тысячи человек.