Разговор состоялся по инициативе французской стороны.
Лидеры стран обсудили ситуацию в Ливане после взрыва в Бейруте 4 августа.
«Обсуждены также различные аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта, в частности, дана позитивная оценка подписанным 22 июля минской Контактной группой «Мерам по усилению режима прекращения огня». Президент России вновь подчеркнул важность неукоснительного выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам Минских договорённостей, в том числе налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском в целях правового оформления особого статуса Донбасса. Условлено продолжить совместную работу в рамках «нормандского формата», — говорится в сообщении.
В ходе разговора президент России «вновь подчеркнул важность неукоснительного выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам минских договоренностей», в частности — обязательств по налаживанию диалога Киева с Донецком и Луганском.
Отмечается, также что Путин и Макрон затронули в разговоре ситуацию в Белоруссии.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны тысячи человек.