Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна совместно с Польшей и Латвией предлагают белорусскому лидеру Александру Лукашенко план из трех пунктов, в случае непринятия которого республику будут ждать санкции. Его слова 12 августа приводит Интерфакс

«Хочу предложить план из трех пунктов, который мог бы стать прелюдией к посредничеству президентов региона в деле преодоления кризиса в Беларуси. Составных частей плана три. Первое — органы власти Беларуси прекращают применение силы против своих граждан и нагнетание ситуации. Второе — власти Беларуси освобождают задержанных, которые уже тысячи, всех участников протестов, которые на сегодняшний день подверглись репрессиям. Третий пункт — органы власти Беларуси возобновляют диалог со своим гражданским обществом», — сказал Науседа. Белоруссия должна провести выборы президента заново — МИД Литвы © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Для этого, продолжил он, можно создать национальный совет, в рамках которого начнется диалог белорусской власти и оппозиции.

Если же подобный план не будет реализован, то в Европе будут обсуждать санкции против Белоруссии как на уровне ЕС, так и на национальном уровне.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны тысячи человек.