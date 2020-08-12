Сотрудники 11-го управления ГУБОПиК МВД задержали 26-летнего жителя Могилева, у которого при обыске был найден целый арсенал оружия и взрывчатых веществ. Как передает 12 августа агенство БелТа, молодой человек намеревался принять участие в протестных акциях

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. После объявления предварительных итогов выборов в этот же день на улицы белорусских городов вышли граждане, недовольные победой Александра Лукашенко. Стихийные демонстрации быстро переросли в столкновения с милицией и ОМОНом, которые продолжились и в следующие дни. Следы ведут в Польшу: эксперт рассказал, кто руководит белорусскими протестами © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Сообщается, что задержанный житель Могилева намеревался 9 августа прибыть в Минск для участия в беспорядках. Отмечается, что он ранее был судим. По какой причине он все-таки не добрался до столицы, не уточняется.

При обыске у молодого человека нашли самодельное двуствольное оружие, кастет и заготовки для изготовления огнестрельного оружия (реагенты, дробь, растворы, химические вещества). Также в его квартире было найдено взрывное устройство.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело.