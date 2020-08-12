Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. После объявления предварительных итогов выборов в этот же день на улицы белорусских городов вышли граждане, недовольные победой Александра Лукашенко. Стихийные демонстрации быстро переросли в столкновения с милицией и ОМОНом, которые продолжились и в следующие дни.
Сообщается, что задержанный житель Могилева намеревался 9 августа прибыть в Минск для участия в беспорядках. Отмечается, что он ранее был судим. По какой причине он все-таки не добрался до столицы, не уточняется.
При обыске у молодого человека нашли самодельное двуствольное оружие, кастет и заготовки для изготовления огнестрельного оружия (реагенты, дробь, растворы, химические вещества). Также в его квартире было найдено взрывное устройство.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело.