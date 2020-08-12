Правоохранительные органы установили факты причастности представителей штаба бывшего главы «Белгазпромбанка» к массовым беспорядкам в Белоруссии. Об этом сообщил в среду телеканал «Беларусь-1»

Лукашенко назвал оппозиционера Бабарико вором © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

По мнению правоохранительных органов Белоруссии, представители штаба Бабарико могли осуществлять организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков. В милиции предполагают, что представители штаба могут быть причастны и к провоцированию участников протестов на агрессивное противодействие сотрудникам милиции.

Виктор Бабарико известен в Белоруссии как банкир и меценат. В банковской сфере с 1995 года, в 2000 году стал председателем правления «Белгазпромбанка», где и работал до выдвижения на пост президента.

В мае нынешнего года выдвинул свою кандидатуру и зарегистрировал вторую по размеру инициативную группу в 8904 человека.

На конец мая, по данным интернет-опросов, за Бабарико готовы были проголосовать 50% опрошенных.

Однако в середине июля ЦИК отказал ему в регистрации на том основании, что «в декларации не отражены находящиеся в фактической собственности и пользовании материальные средства и недвижимое имущество».

На данный момент экс-претендент в президенты находится в СИЗО, на него заведено уголовное дело «о принятии должностным лицом для себя материальных ценностей в особо крупном размере в составе организованной группы».

По данной статье предусмотрено наказание от 5 до 15 лет.

СК Белоруссии возбудил ещё 20 уголовных дел о массовых беспорядках. Протесты в республике продолжаются.