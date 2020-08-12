Киев направил Минску запрос на выдачу 28 россиян

Украина направила в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 россиян, задержанных под Минском в конце июля. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе генпрокурора Украины в Facebook

Появились подробности переговоров Лукашенко и Зеленского о «бойцах ЧВК Вагнера». Зеленский хочет их наказать © РИА Новости, Сергей Гунеев / Стрингер

Там отметили, что «всем 28 лицам, среди которых девять граждан Украины, сообщили о подозрении в участии в террористической организации. <…> Следствием установлено, что эти лица активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей».

Перед проведением президентских выборов в Белоруссии задержали 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами «частной военной компании Вагнера». Сообщалось, что многие из них якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. Киев просит Минск выдать задержанных в Белоруссии россиян, которых на Украине считают украинскими гражданами.

При этом СМИ со ссылкой на источники в российских спецслужбах сообщили, что задержание россиян было итогом масштабной провокации, устроенной украинскими силовиками.